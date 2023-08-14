يطلقون عليه "ذو العقلة السوداء".. عقرب من أخطر الأنواع يُدخل طفلين المستشفى في الأردن

تَعرض طفلان يبلغان من العمر 4 أعوام، الأحد، للدغة عقرب من نوع "ليورس هيبريوس"، المعروف أيضًا بـ"ذو العقلة السوداء"، في لواء الرمثا بالأردن.
وحسب موقع "رؤيا" الأردني؛ فإن الطفلين تَعَرضا للدغة العقرب أثناء لعبهما، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ حيث وُصفت حالتهما العامة بأنها حسنة، بعد أن تلقيا المصل المضاد لسم العقرب.
ونقل الموقع عن خبير الأفاعي والزواحف، إبراهيم بني ياسين، أن العقرب "ليورس هيبريوس" يُعد أخطر أنواع العقارب في الأردن.
الجدير بالذكر أن عقربًا من نفس النوع تَسبب في وفاة طفلة في محافظة الطفيلة الشهر الماضي، بعدما أدت لغة العقرب إلى تباطؤ حاد في دقات القلب وانخفاض مستوى الأوكسجين.