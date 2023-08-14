يطلقون عليه "ذو العقلة السوداء".. عقرب من أخطر الأنواع يُدخل طفلين المستشفى في الأردن

الجدير بالذكر أن عقربًا من نفس النوع تَسبب في وفاة طفلة في محافظة الطفيلة الشهر الماضي، بعدما أدت لغة العقرب إلى تباطؤ حاد في دقات القلب وانخفاض مستوى الأوكسجين.