احتجاجات مشتعلة في الولايات المتحدة وسط قمع الشرطة.. ماذا يقول الدستور الأمريكي عن حرية التعبير؟

وفقاً للدستور الأمريكي، فإن تعديله الأول يحمي حرية التعبير مهما كان محتواها جدلياً أو مُسيئاً، إذ ينصّ التعديل على أن: "لا يُصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف".