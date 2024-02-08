تُوجب الاتصال بالطبيب فورًا.. 8 علامات خطر على الأطفال حديثي الولادة

بعد ولادة الطفل قد يصعب على بعض الأمهات معرفة ما إذا كان سبب بكائه علامة على معاناته من أعراض مرَضية، فغالبًا ما يتغاضى الأبوان عن علامات الخطر لدى الأطفال حديثي الولادة بسبب قلة المعرفة، وهناك علامات خطر رئيسية يجب على كل من الأبوين أن يكون على دراية لتفادي إصابة الطفل بأية مضاعفات.
وحسب مجلة "سيدتي"، يرصد تقرير على موقع "هيلث" الصحي 8 من أبرز علامات الخطر على حديثي الولادة، وماذا تفعل الأم عند اكتشافها، وهذه العلامات هي:
إذا توقف طفلك حديث الولادة عن الرضاعة، فقد يكون ذلك أمرًا مؤقتًا، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على أعراض مرضية أكثر خطورة، لذا يجب عليك مراجعة الطبيب المعالج على الفور؛ لأن عدم حصول طفلك على ما يكفي من الحليب يمكن أن يؤدي إلى إصابته بأعراض الجفاف، وسوء التغذية، وضعف المناعة وحتى الموت، إذا تُرِكَ دون علاج لفترة طويلة.
يعد التشنج علامة خطيرة عند الأطفال حديثي الولادة، ومن المهم معرفة السبب الكامن وراء الإصابة به، فيعد التشنج نوبة يمكن أن تحدث عند الأطفال حديثي الولادة، حيث يؤدي الارتفاع المفاجئ للطاقة الكهربائية في الدماغ إلى انقباض عضلات الجسم واسترخائها بسرعة، وقد يصاب بتلك التشنجات الأطفال المبتسرون بنسبة أكثر مقارنة بغيرهم من الأطفال.
وقد يصاب الأطفال أيضًا بالتشنجات بسبب إصابتهم بأعراض الحمى أو العدوى أو صدمة أو نقص الأكسجين في الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة، كما قد تكون التشنجات نتيجة لانخفاض مستويات السكر.
والأطفال الذين يعانون من التشنجات قد يعانون من أعراض مصاحبة لها، مثل وجود حركات غير عادية في الوجه، مثل رمش العين الزائد، وتصلب العضلات أو اهتزازها وصعوبة في التنفس.
أحد المخاوف الأكثر شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة هو أنه قد لا يتنفس بشكل جيد، حيث يميل الأطفال حديثو الولادة إلى التنفس بسرعة، وهناك عدة عوامل مختلفة يمكن أن تسبب ذلك. ولكن، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على طفلك حديث الولادة، فمن الضروري الاتصال بطبيبك على الفور:
- يواجه الطفل صعوبة في الرضاعة.
- يُصدر صفيرًا أو أصواتًا أخرى غير عادية عندما يتنفس.
- بشرته شاحبة.
- شفتاه زرقاوان أو أرجوانيتان.
من أكثر علامات الخطر شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة، هو انقباض الصدر والذي يحدث عندما لا تتطور رئتا الطفل بشكل جيد. وبالتالي، لا يمكنه الزفير بسهولة، ويعد أول شيء يجب على الأم الانتباه إليه هو لون بشرة طفلك، حيث يجب أن يكون ورديًا وليس أبيض أو أزرق. إذا كانت بشرته شاحبة أو رمادية، فقد يعاني من عدوى أو مرض آخر.
يجب على الأم أيضًا التحقق من رسم الصدر من خلال مشاهدة الطفل وهو نائم أو يتنفس. فإذا غاص صدره في معدته أثناء الشهيق، فيعد هذا أيضًا علامة على وجود خطأ ما في نمط تنفسه.
يتحقق الأطباء من مستوى اليقظة عند حديثي الولادة، ومن توتر العضلات والقُدرة على تحريك الذراعين والساقين بشكل متساوٍ، ويمكن أن تكون الحركات غير المتكافئة علامةً على وجود خلل في الأعصاب (مثل شلل العصب).
فيما يلي بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها:
- لا يتحرك الطفل عندما تفركين قدمه أو يديه.
- ينام معظم الوقت، ويستيقظ وهو يبكي طلبًا للطعام أو الحليب.
- إذا بدا تنفسه بطيئًا.
يجب أن يتحرك الأطفال حديثو الولادة طوال الوقت، فهم يحتاجون إلى تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، لذا، إذا كان طفلك حديث الولادة لا يقوم بأي حركات من تلقاء نفسه، فيعد ذلك على علامة على وجود خطأ ما.
تعد من علامات الخطر عند المولود الجديد هي الحمى وارتفاع درجة حرارة جسم الطفل أعلى من 37.5 درجة مئوية، فقد ترتفع درجة الحرارة عادة بعد 24 ساعة من الولادة، وقد يكون ارتفاع درجة الحرارة بسبب إصابة الطفل بالعدوى أو الاضطرابات الأيضية أو غيرها من الأمراض الخطيرة.
يعد أيضًا السبب الأكثر شيوعًا لحمى الأطفال حديثي الولادة، هو الإنتان (عدوى الدم). في هذه الحالة، سيعاني الطفل من ارتفاع في درجة الحرارة عادة فوق 38 درجة مئوية ويستمر لأكثر من يوم. وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى أمراض القلب الخلقية، والالتهاب الرئوي، أو التهاب السحايا (عدوى الدماغ).
إذا تم تشخيص إصابة طفلك حديث الولادة بهذه الحالات، فقد يحتاج إلى مضادات حيوية أو علاج إضافي اعتمادًا على شدة حالته.
تعتبر درجة حرارة جسم طفلك حديث الولادة المنخفضة إحدى علامات الخطر عند المولود الجديد، فإذا كانت درجة حرارة طفلك أقل من 35 درجة مئوية، اتصلي بطبيبك في أقرب وقت ممكن.
يعد اليرقان مشكلة شائعة، ولكن يمكن أن يكون إحدى علامات الخطر عند الأطفال حديثي الولادة، ويمكن أن يكون خطيرًا إذا تُرِك دون علاج، خاصة إذا كان هناك اصفرار على أحد جانبي الجسم أو الوجه دون الجانب الآخر، أو إذا كانت عيون أو خدود غائرة لدى الطفل.
إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض، اتصلي بطبيب الأطفال على الفور؛ حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان طفلك يحتاج إلى رعاية طبية.