تُوجب الاتصال بالطبيب فورًا.. 8 علامات خطر على الأطفال حديثي الولادة

إذا توقف طفلك حديث الولادة عن الرضاعة، فقد يكون ذلك أمرًا مؤقتًا، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على أعراض مرضية أكثر خطورة، لذا يجب عليك مراجعة الطبيب المعالج على الفور؛ لأن عدم حصول طفلك على ما يكفي من الحليب يمكن أن يؤدي إلى إصابته بأعراض الجفاف، وسوء التغذية، وضعف المناعة وحتى الموت، إذا تُرِكَ دون علاج لفترة طويلة.