واقعة أمريكية تتكرر بالعراق.. شاهد ما فعلته طالبة بمعلمة بسبب الجوال

أثار مقطع فيديو يوثق ردة فعل طالبة تجاه معلمة أخذت منها الهاتف المحمول في إحدى مدارس العراق، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.
وحسب وسائل إعلام عراقية، تظهر الطالبة بالفيديو وهي تحاول سحب هاتفها المحمول من المعلمة التي سحبته منها، وتصرخ بالقول "أعطيني التلفون".
وتقول المعلمة: “التلفونات ممنوعة في المدرسة”، ليقطع صوتها صراخ الطالبة بشكل هستيري "أعطيني إياه".
وهددت الطالبة معلمتها بالضرب وسط صدمة المعلمات المتواجدات.
وانتهى المقطع بتمكن الفتاة من أخذ هاتفها والخروج من المكان.
وأثار الفيديو غضباً واسعاً وسط الناشطين ما بين مؤيد لتصرف المعلمة، وآخرون معترضون.
وجاء في التعليقات: "انتهاك لخصوصية الفتاة من إدارتها بتصويرها والنشر .. كما أن تصرف الإدارة معها خطأ.. عندما يكون المراهق في أقصى انفعاله قد يتصرف بشكل سيء جداً كان بإمكانها مصادرة الهاتف ومعاقبة الطالبة لو عاملتها كأم لا كشرطي".
وعقب آخر: "إذا نظام المدرسه يقول ممنوع هي ليش جابته معها من الأصل.. وإذا قالت المعلمة سلمي جوالك ليش ترفض؟ تفسير رفضها وخروجها بهذا الشكل الهستيري بتسليم جوالها يعني فيه شيء تخاف أحد يشوفه".
وكان فيديو صادم، قد كشف عن اللحظة التي اعتدى فيها طالب أمريكي عمره 15 عامًا، على معلمه في مدرسة ثانوية بولاية تكساس، وذلك في محاولة لاستعادة هاتفه الجوال من المعلم.