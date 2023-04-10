واقعة أمريكية تتكرر بالعراق.. شاهد ما فعلته طالبة بمعلمة بسبب الجوال

وكان فيديو صادم، قد كشف عن اللحظة التي اعتدى فيها طالب أمريكي عمره 15 عامًا، على معلمه في مدرسة ثانوية بولاية تكساس، وذلك في محاولة لاستعادة هاتفه الجوال من المعلم.