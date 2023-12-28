دعت إلى منحها "دولارًا واحدًا".. لماذا طالبت نائبة أمريكية بخفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض؟

وكتبت تيني، التي تمثل الحزب الجمهوري، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقًا) أن "كارين جان بيير خلال عام كامل كانت تتهرب من الأسئلة النزيهة للصحفيين، وكذبت على الشعب الأمريكي، وتنتهك قانون هاتش".