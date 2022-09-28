بعدما نامت مطمئنة.. شاهد حيلة عبقرية من حوت قاتل لصيد فقمة هربت فوق كتلة جليد
نامت هذه الفقمة مطمئنة فوق قطعة عملاقة من الجليد، فيما كان قطيع من الحيتان القاتلة (الأوركا) يمشط المكان؛ بحثًا عن فريسته المفضلة.
وفي برنامجه "الكوكب المتجمد" والمخصص للحياة في القطبين الجنوبي والشمالي، يُظهر فيديو بثه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أحد الحيتان وهو يستطلع المكان، فشاهد هذه الفقمة فوق قطعة جليد ضخمة، وأطلق صيحة استدعاء لبقية الحيتان.
كانت قطعة الجليد ضخمة بما يكفي لتشعر الفقمة بالاطمئنان وتواصل النعاس، لكن كان للحيتان رأي آخر وخطة عبقرية، فاندفعت الحيتان في الماء مكونين موجة سطحية ضخمة، تسببت بتحطيم قطعة الجليد العملاقة، وهنا شعرت الفقمة بالخطر المحدق، لكن بعد فوات الأوان، ففي اللحظة التالية، اندفعت الحيتان تحت قطعة الجليد الأصغر، وقلبتها فسقطت الفقمة في الماء لتتلقفها الحيتان القاتلة.
وحسب "بي بي سي"، فإن مائة من حيتان الأوركا القاتلة هي التي تستخدم هذا الأسلوب العبقري لصيد فرائسها من الفقمات.