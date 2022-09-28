بعدما نامت مطمئنة.. شاهد حيلة عبقرية من حوت قاتل لصيد فقمة هربت فوق كتلة جليد

كانت قطعة الجليد ضخمة بما يكفي لتشعر الفقمة بالاطمئنان وتواصل النعاس، لكن كان للحيتان رأي آخر وخطة عبقرية، فاندفعت الحيتان في الماء مكونين موجة سطحية ضخمة، تسببت بتحطيم قطعة الجليد العملاقة، وهنا شعرت الفقمة بالخطر المحدق، لكن بعد فوات الأوان، ففي اللحظة التالية، اندفعت الحيتان تحت قطعة الجليد الأصغر، وقلبتها فسقطت الفقمة في الماء لتتلقفها الحيتان القاتلة.