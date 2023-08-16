ماذا لو كان هذا الطفل ابنك؟.. شاهد طفلًا يشتكي أمه للشرطة ويطلب اللجوء لدار أيتام لأغرب سبب

ماذا تفعل لو كان هذا الطفل ابنك؟ فبعد جدال مع والدته بشأن تأخره في كتابة واجباته المدرسية، هرب طفل صيني يبلغ من العمر 10 سنوات من المنزل متجهًا مباشرة إلى مركز الشرطة المحلي؛ للشكوى والتوسل لوضعه في دار للأيتام.