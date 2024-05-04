ألغى زيارته ولقاءه برئيس الوزراء.. "ماسك" يقاضي شركة هندية لانتهاكها علامة "تسلا"

وقالت شركة تسلا في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي هذا الأسبوع: إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (تسلا باور) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أرسل إليها في أبريل 2022؛ وفقًا لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة.