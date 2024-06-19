في حجم الشمس.. انفجار وشيك لنجم ميت يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية

يتوقّع علماءُ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وقوعَ انفجار وشيك خلال هذا الصيف لبقايا نجم ميت في حجم كتلة الشمس، على بعد حوالي 3000 سنة ضوئية من الأرض، وتاريخ انفجار النجم الذي يسميه العلماء "تي سي آر بي"، ليس محددًا تمامًا، لكنه سيحدث في أشهر الصيف الحالي اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري، وسيكون الانفجار ساطعًا جدًّا لدرجة أن الأشخاص على الأرض سيكونون قادرين على رؤية ومضة الضوء بالعين المجردة.