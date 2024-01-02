مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 48 قتيلاً.. شاهد لحظة تشقق الرصيف أثناء زلزال اليابان

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان، إلى 48 قتيلاً على الأقل، بينما أُصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، الثلاثاء.