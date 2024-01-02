مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 48 قتيلاً.. شاهد لحظة تشقق الرصيف أثناء زلزال اليابان
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان، إلى 48 قتيلاً على الأقل، بينما أُصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، الثلاثاء.
وحسب موقع "الحرة"، أوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا، أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين.
وكشف فيديو صادم عن اللحظة التي تسبّب فيها الزلزال برفع الرصيف بشكل مخيف وكسر طريق مجاور.
يُظهر المقطع، الذي تم التقاطه أمس، بلاطات الرصيف ترتفع ببطء عن الأرض، قبل أن تعود إلى مكانها.
ويمكن بعد ذلك رؤية البلاط وهو يكرر الحركة، والمرأة التي تصوّر الفيلم تشهق في رعب، بينما يبدو الطريق الذي به صدع كبير والرصيف وكأنه يتنفس.
وقالت المرأة المحلية التي صورت هذا المشهد غير المعتاد، إنها شعرت بالرعب عندما رأت الخرسانة "تسيل".
وحسب "الحرة"، وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة، بعد ظهر الإثنين، مما دفع سكاناً في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.
الجيش والإطفاء والشرطة تتحرّك
وتمّ إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضرراً في شبه جزيرة نوتو النائية نسبياً في مقاطعة إيشيكاوا.
مع ذلك، تعثرت جهود الإنقاذ بسبب أضرار جسيمة لبعض الطرق وتعطلها، وتقول السلطات إنها تجد صعوبة في تقييم المدى الكامل للأضرار.
وتم تعليق كثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبّارات والرحلات الجوية إلى المنطقة. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بإغلاق مطار نوتو بسبب أضرار لحقت بمدرجه ومرافق أخرى به.
معركة مع الزمن
وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، خلال اجتماع طارئ، الثلاثاء، "عمليات البحث وإنقاذ المتضررين من الزلزال معركة مع الزمن".
وأشار كيشيدا، إلى أن رجال الإنقاذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة نوتو بسبب تضرر الطرق، وأن عمليات المسح بطائرات هليكوبتر كشفت عن حرائق كثيرة وأضرار واسعة النطاق في المباني والبنية التحتية.
وقالت السلطات في إيشيكاوا إنها أكدت مقتل 30 شخصاً بسبب الزلزال حتى الآن، نصفهم في مدينة واجيما المتضررة بشدة والقريبة من مركز الزلزال.
وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في عدة مدن ويحاولون تحرير مزيدٍ من الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 140 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة يوم الاثنين.
وحذرت الوكالة من احتمال حدوث مزيدٍ من الهزات القوية في الأيام المقبلة.
وأمرت الحكومة اليابانية نحو 100 ألف شخص بإخلاء منازلهم، مساء الإثنين، وأرسلتهم إلى مراكز رياضية وصالات للألعاب الرياضية في المدارس، وهي أماكن تستخدم عادة مراكز إجلاء في حالات الطوارئ.
وعاد كثيرون إلى منازلهم، الثلاثاء، بعد أن رفعت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي.
وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية على موقعها الإلكتروني، إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 33 ألف منزل في إيشيكاوا حتى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن معظم المناطق في شبه جزيرة نوتو الشمالية ليست لديها إمدادات مياه.