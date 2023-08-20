بالفيديو.. الشرطة الأسترالية تعاقب سائقًا متهورًا بطريقة لا تخطر على بال أحد

وذكر موقع "آي بي سي" الأسترالي أن قيمة السيارة تبلغ 20 ألف دولار، وكان السائق يقودها بهذه السرعة الكبيرة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر، وعقابًا على قيادته بمثل هذه السرعة قررت الشرطة أن تسحق المركبة وتقوم بتحطيمها.