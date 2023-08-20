محطات
بالفيديو.. الشرطة الأسترالية تعاقب سائقًا متهورًا بطريقة لا تخطر على بال أحد
كان يقود بسرعة هي الأعلى على الإطلاق وصلت إلى 253 كيلومترًا في الساعة
عاقبت الشرطة الأسترالية مؤخرًا سائقًا متهورًا؛ وذلك لقيادته سيارته بسرعة كبيرة جدًّا، وصلت إلى 253 كيلومترًا في الساعة.
وفي التفاصيل، تمكنت الشرطة من القبض على سائق سيارة من نوع "هولدن أوت"؛ كان يقود مركبته بسرعة هي الأعلى على الإطلاق على الشوارع الأسترالية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وذكر موقع "آي بي سي" الأسترالي أن قيمة السيارة تبلغ 20 ألف دولار، وكان السائق يقودها بهذه السرعة الكبيرة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر، وعقابًا على قيادته بمثل هذه السرعة قررت الشرطة أن تسحق المركبة وتقوم بتحطيمها.
وتعليقًا على القرار الذي اتخذته الشرطة قال المسؤول في المركز الذي نفَّذ عملية تحطيم السيارة، دارين فليكه: "ما قمنا به يبعث برسالة لكل من يفكر بالقيادة بسرعات كبيرة. ستفقد سيارتك إن فعلتَ ذلك".