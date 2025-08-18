شرطة دبي تُحبط سرقة "ماسة نادرة" بـ 25 مليون دولار

في تطور جديد، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة تُقدّر قيمتها السوقية بـ 25 مليون دولار أمريكي، وإلقاء القبض على عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية.
وأوضحت الشرطة أن عملية التخطيط للجريمة استمرت لأكثر من عام، حيث حاول الجناة خداع التاجر مالك الماسة، منتحلين صفة وسطاء يرغبون في بيعها لرجل ثري.
خطة محكمة واستدراج فاخر
ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، استدرج أفراد العصابة التاجر إلى لقاءات داخل فنادق فاخرة، مستخدمين سيارات فارهة لإضفاء طابع المصداقية. ورغم تمسّك التاجر بعدم إخراج الماسة من محله نظراً لقيمتها العالية، تمكّن الجناة من إحضار خبير عالمي في الألماس لإقناعه بجدية الصفقة.
وأظهرت شهادة اعتماد الماسة أنها من نوع "فانسي إنتنس"، وتزن 21.25 قيراطاً، مع وضوح عالٍ وصقل بدرجة امتياز، ما يجعلها من أندر الماسات في العالم.
امتنان التاجر وسرعة الاستجابة
وأعرب التاجر عن شكره لشرطة دبي، قائلاً: "سرعة استجابة شرطة دبي لمكالمتي الهاتفية أبهرَتني وأعطتني شعوراً بالأمن والأمان". وأضاف أنه كان سعيداً باستعادة الماسة النادرة، مؤكداً أن اللون الوردي يُعد من أصعب الألوان التي يمكن العثور عليها في عالم الألماس.