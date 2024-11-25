نجا الجميع دون إصابات.. شاهد لحظة فرار الركاب من الطائرة الروسية المشتعلة بمطار أنطاليا التركي

كشفت لقطات فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة فرار الركاب بعيدًا عن الطائرة الروسية، عقب إخلائهم بسبب اشتعال النيران فيها، على مدرج مطار أنطاليا التركي مساء أمس الأحد.