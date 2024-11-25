نجا الجميع دون إصابات.. شاهد لحظة فرار الركاب من الطائرة الروسية المشتعلة بمطار أنطاليا التركي

كشفت لقطات فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة فرار الركاب بعيدًا عن الطائرة الروسية، عقب إخلائهم بسبب اشتعال النيران فيها، على مدرج مطار أنطاليا التركي مساء أمس الأحد.
ووفقًا لصحيفة "موسكو تايمز"، تم إجلاء أكثر من 90 راكبًا وطاقمًا من رحلة شركة أزيموث للطيران بعد اشتعال أحد محركاتها.
ووفقًا لمسؤول بالمطار، فقد اشتعلت النيران في المحرك أثناء هبوط الطائرة في مطار أنطاليا، ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.
وكانت الرحلة قد أقلعت من منتجع سوتشي الصيفي على الشاطئ، وتم إخماد الحريق بسرعة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وتُظهِر لقطاتٌ نشرها موقع "Airport Haber" الإخباري للطيران، الركاب وهم ينزلون من الطائرة على مزلقة طوارئ، ويفرون مبتعدين عن الطائرة المشتعلة وكان بعضهم يحمل أمتعته.