برنامجها الفضائي يعود بعد انتكاسات.. اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ "إتش-3" إلى الفضاء

ويبلغ طول "إتش-3" 63 مترًا، وصُمّم لنقل حمولة وزنها "6.5" طن إلى الفضاء، وتقليل تكلفة كل عملية إطلاق إلى ما يصل إلى 5 مليارات ين؛ ما يعادل "33" مليون دولار؛ أي نصف التكلفة التي يتطلبها الإطلاق بصاروخ "إتش-آي.آي.إيه".