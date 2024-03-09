4 مسامير والمستندات لا وجود لها.. "بوينغ" تحسم أمر قابس باب "737 ماكس 9"!

وانتقدت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، يوم الأربعاء، ما وصفته بـ"عدم تعاون شركة بوينغ وتقاعسها في الكشف عن بعض الوثائق"؛ بما في ذلك الوثائق المتعلقة بفتح وإغلاق قابس الباب، بالإضافة إلى أسماء 25 شخصًا يعملون في تصنيع هذا الجزء من الطائرة (قابس الباب) في منشأة في بوينغ في رينتون بواشنطن.