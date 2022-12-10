"العدل الكويتية": 1931 حالة طلاق رجعي في 6 أشهر.. وحذارِ من هذه الجملة

وقالت الصحيفة إن قطاع الإفتاء الكويتي يستقبل عديداً من حالات الطلاق لأسبابٍ تافهة أو مشكلة بسيطة وقعت بين الزوجين، فإذا زالت المشكلة استمرت الحياة بين الشريكين، من دون السؤال حول وقوع طلاق من عدمه.