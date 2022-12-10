"العدل الكويتية": 1931 حالة طلاق رجعي في 6 أشهر.. وحذارِ من هذه الجملة

أفادت إحصائية صادرة عن وزارة العدل الكويتية بوقوع 1931 حالة طلاق أولي "رجعي" بين الكويتيين في 6 أشهر.
الإحصائية أظهرت وقوع 297 حالة طلاق "ثانية"، و803 حالات طلاق أولى بائنة، و62 حالة طلاق "ثانية بائنة".
صحيفة "القبس" المحلية نقلت عن مصادر في قطاع الإفتاء التابع لوزارة الأوقاف، أن الإحصاءات والأرقام لمسائل الطلاق تعد ظاهرة مستمرة مهدّدة لاستقرار المجتمع، حيث تتلقى الإدارة الاستفتاءات عن مسائل الطلاق بشكلٍ شبه يومي، ما بين الطلاق الرجعي والبائن وطلاق الغضب.
وشدّدت المصادر على أهمية توعية أبناء المجتمع الكويتي بضرورة الابتعاد عن العبث بلفظ "الطلاق"، واستخدامه كأداة تهديد للزوجة وكحلف، حيث أصبحت كلمة "عليَّ الطلاق" تخرج من الزوج على أتفه الأشياء.
وقالت الصحيفة إن قطاع الإفتاء الكويتي يستقبل عديداً من حالات الطلاق لأسبابٍ تافهة أو مشكلة بسيطة وقعت بين الزوجين، فإذا زالت المشكلة استمرت الحياة بين الشريكين، من دون السؤال حول وقوع طلاق من عدمه.