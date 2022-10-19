أعلى معدل منذ 40 عامًا.. التضخم يقفز في بريطانيا إلى 10.1%

تَسارع التضخم في بريطانيا وبلغ 10.1% على مدى 12 شهرًا، وسجل بذلك أعلى نسبة منذ أربعين عامًا؛ مدفوعًا خصوصًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء معيشة في البلاد؛ بحسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره، اليوم (الأربعاء).