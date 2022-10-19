أعلى معدل منذ 40 عامًا.. التضخم يقفز في بريطانيا إلى 10.1%

تَسارع التضخم في بريطانيا وبلغ 10.1% على مدى 12 شهرًا، وسجل بذلك أعلى نسبة منذ أربعين عامًا؛ مدفوعًا خصوصًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء معيشة في البلاد؛ بحسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره، اليوم (الأربعاء).
وستزيد هذه الأرقام من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تُكافح من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية وأجبرتها على انقلاب مُهين وجذري.
وقال وزير المال الجديد جيريمي هانت: "أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تُكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وبلغ معدل التضخم في أغسطس الماضي 9.9%؛ وفقًا لـ"رويترز".