مَطالب بحذف تطبيق "تيك توك" فورًا

بعثت المفوضية الأوروبية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى موظّفيها تطالبهم بمسح فورى لتطبيق التواصل الاجتماعى "تيك توك" من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن هذا الإجراء يأتي من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبراني؛ لذلك قرّرت تعليق "تيك توك" على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجّلة في خدمات الأجهزة المحمولة المسجّلة لديها؛ وفقًا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأضافت أنه يتعيّن على موظّفي المفوضية الأوروبية مسحُ تطبيق "تيك توك" من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل، وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم؛ مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية، و"سكايب فور بزنس".