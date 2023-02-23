مَطالب بحذف تطبيق "تيك توك" فورًا

وأضافت أنه يتعيّن على موظّفي المفوضية الأوروبية مسحُ تطبيق "تيك توك" من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل، وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم؛ مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية، و"سكايب فور بزنس".