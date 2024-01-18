"الختم الفلكي" يرصد المركبة Peregrine Lander وهي تعبر سماء الإمارات

مرصد الختم الفلكي من أبوظبي يصور قبل قليل المركبة الفضائية Peregrine Lander، أثناء عبورها في سماء الإمارات اليوم الخميس، في الساعة 10:12 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك قبل ساعات من دخولها واحتراقها في الغلاف الجوي، وهي تظهر في الصورة كخط صغير يتحرك بين النجوم.
وكانت شركة Astrobotics أعلنت أن المركبة الأمريكية التي كان من المخطط لها الهبوط على القمر، وفشلت نتيجة لخلل فني، أعلنت أنها ستعود إلى الأرض وتدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه اليوم الخميس قرابة الساعة 09 مساءً بتوقيت غرينتش، وستسقط في وسط المحيط الهادي بالقرب من جزيرة "تونغا" قريبًا من خط التاريخ الدولي.