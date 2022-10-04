صفعات وصراخ.. فيديو لمعركة نادرة بين مجموعة من الحيتان العملاقة

ولم توثّق الجمعية هجماتٍ قاتلة من حيتان الأوركا على الحيتان الحدباء في بحر ساليش؛ لكن مع زيادة أعداد كلا النوعين في المنطقة يُعتقد أن مثل هذه الصراعات يمكن أن تصبح أكثر شيوعًا، حسب "سكاي نيوز عربية".