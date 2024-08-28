أنفقت 65 ألف دولار بمسابقات.. عائلة كويتية تستغيث بالحكومة لإبعاد ابنتها عن "تيك توك"

وأوضح رئيس قسم الخدمات المساندة في الإدارة عمار الصراف، أن والدة الفتاة لجأت إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد أن فشلت في منع ابنتها من مواصلة الإنفاق السخي في "تيك توك"، حيث أنفقت أكثر من 20 ألف دينار في المسابقات والدعم في تطبيق "تيك توك".