لاعب إكوادوري يواجه عقوبة قاسية.. شاهد ما فعله بحكم المباراة

وعندما رفع الحكم كريستيان غيلين البطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى بعد التسعين من زمن المباراة في وجه مدافع الفريق الضيف روبيرتو لوزاراغا بسبب اعتراضاته المتكررة؛ ما كان من المدافع البالغ 32 عامًا؛ إلا أن وجه نطحة لوجه الحكم.