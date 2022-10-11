قاتِل أسامة بن لادن: أنهيتُ حياته برصاصة في رأسه

وأضاف: "بعدها وجدت نفسي في أعلى الطابق الثالث بالمنزل الذي يتواجد فيه أسامة بن لادن، كان يقف أمامي أحد زملائي، ثم اتجه هو إلى جانبٍ ما وأخذت أنا الجانب الآخر، وبسبب ذلك استدرت ورأيت أسامة بن لادن وزوجته أمل بن لادن، وأثناء تبادل إطلاق نار بين الجانبين، افترضت أنا أنه إن كان هناك شخص ما يرتدي سترة متفجرة فلا بد أنه سيكون أسامة بن لادن، وعندما رأيته قمت بعمل تقييم سريع له فقد كان أطول مما حسبته، وكان أنحف، وذقنه لم تكن بهذا الطول الذي نراه في الصور، وكانت رمادية، ومن الطريقة التي وضع بها يده على كتف زوجته بدا الأمر وكأنه يدفعها تجاهي لتهديدي، وفى هذه اللحظة اعتقدت أنها ستفجر الحزام الناسف وستنفجر الغرفة بأكملها، وبناء على قواعد الاشتباك الأساسية كان علي أن أطلق النار في جبهته لأن هذه هي الطريقة التي تتعامل بها مع شخص سيقوم بتفجير نفسه، واتضح بعد ذلك أنه لم يكن يملك سترة متفجرة؛ ولكن في ذلك الوقت وبناء على مستوى التهديد العالي كان لا بد أن أفعل هذا، كان لا بد أن أطلق النار على رأسه.