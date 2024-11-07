"كتّاب أمريكيون": ترامب "أذل" خصومه.. وانتخابات 2024 دفنت ائتلاف باراك أوباما

ويوضح "ويجل" أن "التحالف الديمقراطي الذي فاز في عام 2020 كان ملتزمًا بسياسات الحدود تلك، حيث شن حملة من أجل معاملة أكثر لطفًا لطالبي اللجوء، وهاجموا الطريقة التي يتحدث بها ترامب، ودعواته إلى "الترحيل الجماعي"، معتبرين أنها مروعة لدرجة أن الناخبين سيرفضونها ويرفضونه، وهو ما لم يحدث.. أيضًا كان التحالف الديمقراطي ملتزمًا بحقوق المتحولين جنسيًا، وهي القضية التي اعتبرها بايدن "قضية الحقوق المدنية في عصرنا"، وكان التحالف الديمقراطي يعتقد أن الجمهوريين أشرارًا ومختلين عقليًا، عندما شنوا حملة ضد المتحولين جنسيًا".