فيديو غريب.. شاهد ما فعله قائد شاحنة عسكرية غاضب في بريطانيا
كشف فيديو غريب عن اللحظة التي قام فيها سائق غاضب بقيادة شاحنة عسكرية، وصدم سيارات بحاجز أقامته الشرطة بالقرب من قاعدة مشاة البحرية الملكية في مقاطعة سومرست بإنجلترا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، تُظهر لقطات الحادث السائق البالغ من العمر 41 عامًا، وهو يقود الشاحنة فوق جسر نحو الطريق "إم 5 " في مقاطعة سومرست جنوب غربي إنجلترا، ويستمر قائد الشاحنة حتى يصطدم بقوة وعنف بالحاجز الشرطي، مما أدى إلى إبعاد سيارات الشرطة عن طريقه، وبعدها اصطدم بسيارة متوقفة ولافتة، قبل أن يتراجع للخلف، ثم يقود شاحنته إلى الأمام على الطريق.
والغريب حسب الصحيفة، أن الرجل استمر سائراً بالسيارة لدقائق، قبل أن يوقفها بعرض الطريق، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين، بينما تسلق هو فوق سور مغادراً المكان.
وقامت الشرطة بالقبض على الرجل، بعد 25 دقيقة من وقت وقوع الحادث، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى الشرطة.
وأكدت الشرطة أنه لم يصب أحد من السكان أو رجال الشرطة بأذى خلال الحادث.
وحسب "الديلي ميل"، بدأت الواقعة الغريبة ببلاغ تلقته شرطة أفون وسومرست عصر يوم الأحد الماضي، بأن رجلاً يقود شاحنة عسكرية، كان يهدد شخصًا من سكان المنطقة بسبب خلافات بينهما، وقد تسبب في أضرار بممتلكات الساكن، وعندما وصلت الشرطة، قام الضباط بوضع سياراتهم كحاجز أمني على الجسر، لمنع قائد الشاحنة العسكرية من تنفيذ تهديداته، لكن السائق اخترق الحاجز كما ظهر بالفيديو.
وحسب الصحيفة، وصف أحد سكان المنطقة، الحادث بأن "سائق شاحنة عسكرية كان في حالة هياج".
وزعم سكان آخرون، أن الضباط أمروهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج أثناء وقوع الحادث.
وقالت الصحيفة، إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة بالكامل.