فيديو غريب.. شاهد ما فعله قائد شاحنة عسكرية غاضب في بريطانيا

وحسب صحيفة "الديلي ميل"، تُظهر لقطات الحادث السائق البالغ من العمر 41 عامًا، وهو يقود الشاحنة فوق جسر نحو الطريق "إم 5 " في مقاطعة سومرست جنوب غربي إنجلترا، ويستمر قائد الشاحنة حتى يصطدم بقوة وعنف بالحاجز الشرطي، مما أدى إلى إبعاد سيارات الشرطة عن طريقه، وبعدها اصطدم بسيارة متوقفة ولافتة، قبل أن يتراجع للخلف، ثم يقود شاحنته إلى الأمام على الطريق.