"هرمون وحنان وأشياء أخرى".. طبيبة أطفال: فوائد رائعة لنظر الأم باستمرار إلى وجه المولود وتأمله

تخطئ بعض الأمهات حين يعتقدن أن المولود الجديد لا يزال كائنًا ضعيفًا لا يريد منها سوى الرعاية؛ أي أن ترضعه وتبدل ملابسه حين يبللها ليس أكثر؛ ولذلك فهي تتعامل معه على هذا الأساس، ولا تعرف أنه ومنذ ولادته يرتبط بها وتتأثر هرمونات جسمه بما تقدمه له من حب وحنان، ويجب أن تحرص على بناء علاقة مميزة مع مولودها تفيده لاحقًا من خلال استقرار صحته الجسمية والنفسية.
وحسب تقرير على موقع مجلة "سيدتي"، أثبتت الدراسات الحديثة أن النظر إلى وجه المولود في الفترة الأولى من حياته، يحفّز إنتاج هرمون خاص؛ ولذلك يجب أن تهتم الأم بالنظر إلى الطفل باستمرار حتى وهو مغمض العينين.
وحسب التقرير، تؤكد استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة غدير عبدالوهاب، على الفوائد الهامة لنظر الأم باستمرار إلى وجه المولود وتأمله من حيث تأثيرها على إفراز هرمون معين وفعالية هذا الهرمون في الآتي:
تقول "عبدالوهاب": اهتمي خلال مرحلة الحمل بالحديث مع الجنين، ولا تعتقدي أنه لا يسمع أو لا يشعر بالعالم الخارجي، وأنه يتواجد في عالم مصمت أو منعزل؛ بل على العكس من ذلك فقد أثبتت الأبحاث العلمية التي اهتمت بدراسة وتتبع المرحلة الجنينية أن حاسة السمع عند الجنين، وأثناء تواجده في رحم الأم تتطور بحيث يستطيع أن يسمع ما يدور حوله ويبدأ في تمييز الأصوات، فيبدأ أولًا في التعرف إلى صوت أمه، ثم يتعرف إلى صوت أبيه، وحين يسمع أمه تبكي مثلًا فهو يتأثر ويشاركها البكاء فيما يفرح ويبتسم حين يشعر بها سعيدة ومبتسمة؛ ولذلك فالحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في حياة الجنين، وتلعب دورًا كبيرًا في وزنه وصحته وفرصته في إتمام مرحلة الحمل حتى نهايتها.
تضيف استشارية طب الأطفال: اهتمي بالحديث الهامس مع جنينك بحيث تخلقين عالمًا خاصًّا بينك وبينه؛ حيث اعتبر العلماء أن الشهور الأولى من الحمل لا يمكن تجاهلها؛ لأن الهمس بين الأم والطفل يشكل شخصيته وذاكرته، ولا يمكن إهمال تسعة أشهر من حياة الإنسان قضاها متفاعلًا مع العالم الخارجي وخاصة أمه، ولكن لم يكن العالم الخارجي يشعر به؛ ولذلك فالجنين يكتسب معلومات ويقوم بتخزينها؛ مثل المعلومات والخبرات التي يكتسبها حين يولد، ويصبح محتكًّا بالعالم الخارجي بطريقة مباشرة؛ ولذلك فيمكن للأم خلال مرحلة الحمل أن تغني للطفل بصوتها الجميل، وتحكي له قصصًا بلغة عربية سليمة، وتقرأ عليه حكايات الأجداد، وتشرح له عن التراث والماضي لأنه سوف يكتشف أنه يعرف عن ذلك الكثير حين يصبح خارج الرحم؛ ولذلك فسوف يهتف فجأة: أنا أعرف ذلك.
وتنصح "عبدالوهاب" قائلة: أطيلي النظر في وجه مولودك، وانظري إليه في حب وحنان حتى لو كان نائمًا ومغمض العينين؛ وذلك لأن نظر الأم إلى وجه المولود وتأمله لفترات طويلة وعدة مرات في اليوم؛ يساعد على إفراز هرمون هام في جسم الطفل يعرف بـ"oxytocin hormone"، ويختص هذا الهرمون بنمو وتطور المخ عند الرضيع بشكل أسرع من الأطفال الآخرين؛ وبالتالي فقد لاحظ الأطباء أن الأطفال الذين تُطيل الأم النظر إليهم يتطور نموهم الحركي والمعرفي والإدراكي بشكل أسرع من الأطفال الذين لا تنظر إليهم الأمهات ولا تتحدث معهم، وتتعامل معهم من حيث الرضاعة فقط بشكل آلي؛ لأنها تكون متعبة أو مشغولة على سبيل المثال.
تعمّدي أن تنظري لوجه طفلك المولود حين يفتح عينيه لكي يشعر بالسعادة حين يراك أمامه، وهو يعرفك منذ اللحظات الأولى للولادة وليس كما يعتقد البعض، وغالبًا ما تكون رائحة السائل الأمنيوسي هي الطريق الأول لكي تدل المولود على الأم، ثم يتعلق بها حين تقف أمامه وتحمله؛ ولذلك فمن الطبيعي أن يبدأ بالبكاء حين تبتعد عنه خطوة وراء خطوة.
اهتمي بالنظر إلى وجه مولودك، ولا تعتقدي أن ذلك ليس له فوائد، فالنظر إلى وجه الرضيع وتأمله حتى لو كان لا يرضع في هذه اللحظات يفيد كثيرًا في تحقيق التوازن النفسي للأم والرضيع في الوقت نفسه، كما أن النظر إلى وجه الرضيع والحديث معه، يؤدي لأن يمتلك الرضيع مستقبلًا حصيلةً لغوية أكبر من الأطفال الذين لم تكن لديهم علاقة مشتركة عن طريق تبادل النظر والابتسام والكلام من قِبَل الأم.