"هرمون وحنان وأشياء أخرى".. طبيبة أطفال: فوائد رائعة لنظر الأم باستمرار إلى وجه المولود وتأمله

تقول "عبدالوهاب": اهتمي خلال مرحلة الحمل بالحديث مع الجنين، ولا تعتقدي أنه لا يسمع أو لا يشعر بالعالم الخارجي، وأنه يتواجد في عالم مصمت أو منعزل؛ بل على العكس من ذلك فقد أثبتت الأبحاث العلمية التي اهتمت بدراسة وتتبع المرحلة الجنينية أن حاسة السمع عند الجنين، وأثناء تواجده في رحم الأم تتطور بحيث يستطيع أن يسمع ما يدور حوله ويبدأ في تمييز الأصوات، فيبدأ أولًا في التعرف إلى صوت أمه، ثم يتعرف إلى صوت أبيه، وحين يسمع أمه تبكي مثلًا فهو يتأثر ويشاركها البكاء فيما يفرح ويبتسم حين يشعر بها سعيدة ومبتسمة؛ ولذلك فالحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في حياة الجنين، وتلعب دورًا كبيرًا في وزنه وصحته وفرصته في إتمام مرحلة الحمل حتى نهايتها.