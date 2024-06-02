مركبة "ستارلاينر" تنطلق نهاية الأسبوع بعد فشل الإطلاق يوم أمس

قال مسؤولون في شركة بوينغ ووكالة ناسا الأمريكيتين إنه سيتم إطلاق مركبة "ستارلاينر" الفضائية نهاية الأسبوع الجاري، بعد إلغاء عملية الإطلاق التي كانت مقررة يوم أمس بسبب مشكلة في الكمبيوتر الآلي.
وألغت بوينغ يوم أمس العملية قبل 4 دقائق من الإطلاق بسبب مشكلة وصفتها بالتقنية، وهذه هي المرة الثانية في أقل من 30 يومًا التي تفشل فيها المهمة التي من شأنها نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وأشار المسؤولون في مؤتمر أقيم اليوم الأحد في مقر ناسا بفلوريدا: "بالنظر إلى حقيقة أن المركبة الفضائية لم تطر أبدًا مع أشخاص على متنها، فقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن المهمة ستمضي بحذر ولن تتم عملية الإطلاق حتى يتم التأكد من الإطلاق بأمان كامل".
وكان من المقرر أن تُقلع المركبة مساء أمس السبت من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما يتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للإطلاق خلال الـ48 ساعة المقبلة.