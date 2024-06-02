مركبة "ستارلاينر" تنطلق نهاية الأسبوع بعد فشل الإطلاق يوم أمس

وأشار المسؤولون في مؤتمر أقيم اليوم الأحد في مقر ناسا بفلوريدا: "بالنظر إلى حقيقة أن المركبة الفضائية لم تطر أبدًا مع أشخاص على متنها، فقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن المهمة ستمضي بحذر ولن تتم عملية الإطلاق حتى يتم التأكد من الإطلاق بأمان كامل".