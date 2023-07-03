"نيويورك تايمز": تحقيق يكشف عن حقائق صادمة بخصوص حادثة غرق مئات المهاجرين بسواحل اليونان

وانقلب قارب الصيد "أدريانا" وغرق على بُعد 47 ميلا إلى الجنوب الغربي من بيلوس في شبه جزيرة بيلوبونيز (جنوبي اليونان)، في المياه الدولية التي تقع ضمن اختصاص سلطة البحث والإنقاذ في اليونان، وكان يحمل ما بين 400 و750 مهاجراً، معظمهم من سوريا ومصر وباكستان، حيث نجا منهم 104 فقط وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.