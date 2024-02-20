معاناة الإيغور مستمرة.. استمرار عمليات نقل العمالة القسرية إلى مقاطعات مختلفة

في تقريرٍ جديدٍ للباحث الدولي في ملف الإيغور أدريان زانز؛ الذي يتطرق فيه إلى قضية استمرار نقل عمال الإيغور إلى مقاطعات أخرى، حيث يقول في مقدمة التقرير إن “عمل الإيغور القسري هو عاملٌ مهمٌ يشكّل علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأوروبا. حيث يوجد حاليًا في شينجيانغ أكبر نظام للعمل القسري المفروض من قِبل الدولة في العالم”.
استمرت عمليات نقل العمال بالإكراه، وممارسات التخفيف من الفقر في منطقة شينجيانغ الذاتية الإيغورية حتى بداية عام 2024. تتطلب خطط العمل الحكومية لهذا العام تكثيف متطلبات التوظيف للمجموعات العرقية المستهدفة في المنطقة، وتعكس إحصائيات نقل العمال الرسمية زيادة في متطلبات العمل التي تم تقديمها لأول مرة عام 2021.
تركز شينجيانغ على هذه المتطلبات مما يزيد من خطر العمل القسري في المنطقة، ويمتد إلى قطاعات ذات مهارات أعلى مع إخفاء طبيعتها القسرية.
زار الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي شي جينبينغ منطقة شينجيانغ في أغسطس 2023. وخلال زيارته، أكد أنه على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى التطوّر، يجب أن تضمن “التنمية مع الاستقرار”، و”يجب دائمًا إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”، مع الترويج في الوقت نفسه لـ “تشريع وتطبيع عمل الاستقرار”.
شدّد “شي” أيضًا على ضرورة “ترسيخ وتوسيع إنجازات التخفيف من حدة الفقر”، وهو تعبيرٌ يُستخدم بشكلٍ متكرّر في سياق التركيز الحالي للسياسة على “منع العودة إلى الفقر” وإنشاء “آلية مراقبة البطالة والتحذير المبكر في المنطقة”.
الأمين الحالي للحزب في منطقة شينجيانغ، ما شينغ روي؛ يسعى إلى تعزيز ثمار حملة الاعتقال الجماعي لإعادة التربية، وغيرها من السياسات الاستيعابية تحت شعار “تنمية عالية الجودة”.
تسلط ملخص تصريحات “شينغ روي” على هذا النهج، مشيرًا إلى عبارة “التنمية عالية الجودة” خمس مرات، مما يبرز أهميتها لإستراتيجية الدولة على المدى الطويل للمنطقة.
تعد سياسات التخفيف من الفقر والتوظيف القسري موضعها بشكل مثالي لتحقيق المأمورية المزدوجة لشي في الترويج لصيانة الاستقرار والتنمية. إنها تتيح للدولة إعادة هيكلة المجتمعات العرقية من خلال تحقيق السيطرة الاجتماعية من خلال فصل الأبناء عن الآباء و”تحسين” هيكلة السكان العرقي من خلال “تقليل كثافة السكان الإيغور”.
كما لفت “تقرير نانكاي“، وهو تقرير بحث أكاديمي صيني رفيع المستوى، أنه في حين أن معسكرات إعادة التعليم تمثل “مقياسًا جذريًا قصير الأجل”، فإن تحويلات العمالة تمثل طريقة مهمة طويلة الأجل “لإصلاح الإيغور ودمجهم واستيعابهم”.