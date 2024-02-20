معاناة الإيغور مستمرة.. استمرار عمليات نقل العمالة القسرية إلى مقاطعات مختلفة

في تقريرٍ جديدٍ للباحث الدولي في ملف الإيغور أدريان زانز؛ الذي يتطرق فيه إلى قضية استمرار نقل عمال الإيغور إلى مقاطعات أخرى، حيث يقول في مقدمة التقرير إن “عمل الإيغور القسري هو عاملٌ مهمٌ يشكّل علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأوروبا. حيث يوجد حاليًا في شينجيانغ أكبر نظام للعمل القسري المفروض من قِبل الدولة في العالم”.