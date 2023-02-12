"موجة زلازل تجتاح أوروبا".. تَوقع يكشف حقيقته مختص: "المدمر" و"التل"!

ويقول: "لا يمكن القول إن نشاط الصدع وظهور أقوى الزلازل يحدثان في موجات؛ بل إن كل هذا يشبه إلى حد كبير سلوك تل رملي غير مستقر: إذا تمت إضافة الرمل إليه بشكل دوري؛ فإنه يصبح أكبر وأكبر، ويتراكم فيه الإجهاد بسهولة، وفي اللحظة التي تضاف فيها حبات الرمل الأخيرة، يبدأ بالانهيار بشكل حاد، ولكن جزئيًّا فقط. وعند عدم لمسه، فإن الانهيار سيحصل في بعض مناطقه ويتوقف. ونفس الشيء يحصل في توزيع الطاقة عند حدوث الزلزال".