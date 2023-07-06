الصين تسجّل 239 وفاة بكورونا في يونيو الماضي

وبلغت الوفيات هذا العام ذروتها في يناير وفبراير، حيث تم تسجيل 4273 في 4 يناير، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيًا إلى صفر في 23 فبراير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.