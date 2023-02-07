مسؤول مصري: لا علاقة بين ما حدث بالإسكندرية وزلزال تركيا

نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، وجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا.
وتحت عنوان "الشائعة.. والحقيقة"، قالت صحيفة "اليوم السابع " المصرية، ترددت أنباء بوجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية وزلزال سوريا وتركيا.
ونفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري تلك الشائعة، وأكد أن ما حدث برصيف الإسكندرية سببه الأمواج العاتية المُصاحبة لنوة الكرم التى تضرب المحافظة كل عام.
وأعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار، أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، كما انتهت هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضي الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم.