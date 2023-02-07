مسؤول مصري: لا علاقة بين ما حدث بالإسكندرية وزلزال تركيا

وأعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار، أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، كما انتهت هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضي الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم.