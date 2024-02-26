مشهد هوليوودي.. قطار مكوّن من 53 عربة يقطع مسافة 80 كم دون سائق

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" قال المسؤولون إن القطار، المكوّن من 53 عربة محمّلة بالحجارة، كان في طريقه إلى البنجاب قادماً من جامو، مضيفاً أن كلاً من السائق ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن.