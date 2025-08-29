بعد 60 عامًا من الغموض.. كشف هوية صاحب "جمجمة الوحش"

الفحص أوضح أيضًا أن صاحب الجمجمة كان شابًا بالغًا، استُدل على ذلك من حالة أسنانه التي أظهرت مستوى متوسطًا من التآكل. ويؤكد الباحثون أن موقع بترالونا يوفر نافذة نادرة على مرحلة مهمة من تاريخ القارة، حين كانت أوروبا أكثر رطوبة واستقرارًا، تغطيها الغابات والمراعي.