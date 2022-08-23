فيديو.. لحظة انهيار الجزء الشمالي من صوامع الغلال بميناء بيروت

أحداث 4 أغسطس

وفي الرابع من أغسطس الجاري، أي في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، سقطت صومعتان أخريان؛ بينما لم يتوقف الدخان الأسود وألسنة النيران عن التصاعد من الموقع، وبدت الصوامع كجبل ملتهب بالنار.

وأخلَت السلطاتُ المنطقةَ المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبًا لأي انهيار محتمل.