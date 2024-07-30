ارتفاع ضحايا "الانزلاقات الأرضية" في الهند إلى 108 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة التي وقعت صباح اليوم في ولاية كيرالا جنوب الهند إلى 108 أشخاص، وإصابة 250 آخرين.
وأفاد بيناراي فيجايان، رئيس وزراء الولاية، في بيان بأن هذه واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها ولاية كيرالا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن 128 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وذكرت تقارير محلية أن جهود الإغاثة تواجه تحديات، فاقمها انهيار جسر رئيسي في منطقة واياناد، إضافة إلى تضرُّر مزارع عدة في المنطقة من جراء الانزلاقات.
وأعلن الجيش الهندي أنه نشر أكثر من 200 جندي لمساعدة قوات الأمن المحلية وفِرق الإطفاء في مهمات البحث والإنقاذ.