ارتفاع ضحايا "الانزلاقات الأرضية" في الهند إلى 108 أشخاص

وأفاد بيناراي فيجايان، رئيس وزراء الولاية، في بيان بأن هذه واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها ولاية كيرالا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن 128 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.