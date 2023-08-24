مادة واحدة يخشاها الجميع.. ما خطورة تصريف اليابان لـ1.3 مليون طن من "المياه المشعة" في المحيط الهادئ؟

بدأت اليابان، اليوم الخميس، تصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما، في عملية تعارضها بعض الدول المجاورة ومنظمات الصيد والبيئة، لكن طوكيو تصرّ على أنها آمنة، وفقًا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.