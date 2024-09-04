دراسة تربط بين استخدام الهواتف المحمولة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وأوضح أن المجالات الكهرومغناطيسية ذات التردد اللاسلكي (RF-EMF) المنبعثة من الهواتف المحمولة تسبب خللاً في المحور الوطائي-النخامي-الكظري، والاستجابات الالتهابية، والإجهاد التأكسدي، وبالتالي من المتوقع أن تؤثر على مجموعة متنوعة من الأعضاء مثل القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، ما يزال من غير المؤكد ما إذا كان استخدام الهاتف المحمول مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.