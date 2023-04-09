بلد أوروبي يميل أكثر الناس فيه للعيش بمفردهم في البيوت

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب البلجيكي للإحصاء "ستاتبيل"، أن ما يناهز 36 في المئة من بين 5 ملايين أسرة بلجيكية تضم شخصاً واحداً فقط، أي بزيادة تقارب 20 في المئة مقارنة مع الأرقام المسجلة منذ 3 عقود.