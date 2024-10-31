بدأت بـ"نكتة" أغضبت الشعب الأمريكي.. "قضية القمامة" تشعل الانتخابات الرئاسية

وبورتوريكو هي جزيرة تابعة لأمريكا، في منطقة البحر الكاريبي، سكانها غير قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ ولكن هناك جالية كبيرة من البورتوريكيين المقيمين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويستطيعون التصويت.