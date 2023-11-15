فيديو الأمطار على غزة.. حلّت مشكلة نقص المياه لكن هذا ما فعلته بالنازحين في العراء

وتقول "الأونروا": إن نحو المليون ونصف مليون شخص نازحون في غزة، يعيش 780 ألفًا منهم في المدارس، أما البقية فإما في منازل أقارب لهم أو في خيام نُصِبت في الأزقة بين البنايات، وأماكن النزوح هذه جميعها غير مهيأة لأي ظروف جوية عاصفة، لا مكانًا دافئًا ولا أغطية كافية.