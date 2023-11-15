فيديو الأمطار على غزة.. حلّت مشكلة نقص المياه لكن هذا ما فعلته بالنازحين في العراء
مع بدء موسم الشتاء والبرد، سقطت أمطار غزيرة على قطاع غزة، وسط الدمار والتشريد وانقطاع المياه لأكثر من شهر، ورغم أن الأمطار حلّت مشكلة نقص المياه، لكن هذا ما فعلته بالنازحين في العراء.
وفي تقرير مصور لفضائية "الحدث"، يقول طفل فلسطيني وهو يضع دلوًا يستقبل فيه مياه المطر: "الحمد لله يا جماعة، إنو الله سقانا من ماء المطر".
وأطفال آخرون يبتهجون تحت المطر وهم يجرون بين أنقاض شوارع غزة، على الرغم من الحرب وويلاتها.
لكن بهجة نزول المطر، وبدء توفر المياه، منقوصة هذه المرة؛ لأن آلاف النازحين ينامون في العراء، في خيام صنعوها بأنفسهم من الأكياس البلاستيكية والأغطية، وقد وصلت إليهم مياه الأمطار، حيث ينامون على الأكياس الفارغة على الأرض، وتقول امرأة من غزة: "اجت مي علينا وعلى الأولاد، هذه أكياس طحين فارغة صنعنا منهم مفرش ننام عليه".
أما آخرون فلم يجدوا سقفًا يصد عنهم مياه المطر، أو حتى خيمة قادرة على مواجهة العواصف.
الكثير من العائلات خرجت من منازلها كفافًا لا تملك شيئًا، لا ملابس تحمي أجسادهم من برد الشتاء، تقول طفلة: "ما معنا ملابس، بس دول، نغسلهم ونعود نلبسهم".
وتقول "الأونروا": إن نحو المليون ونصف مليون شخص نازحون في غزة، يعيش 780 ألفًا منهم في المدارس، أما البقية فإما في منازل أقارب لهم أو في خيام نُصِبت في الأزقة بين البنايات، وأماكن النزوح هذه جميعها غير مهيأة لأي ظروف جوية عاصفة، لا مكانًا دافئًا ولا أغطية كافية.