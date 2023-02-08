رأت "النور" في ظلام الرُكام.. رضيعة سورية تُولد بأعجوبة تحت الأنقاض بعد مقتل والدتها

لا تسعف الكلمات خليل السوادي، قريب العائلة. يقول بتأثر شديد لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، "كنا نبحث عن أبو ردينة (خليل) وعائلته، وجدنا أولاً شقيقته، ثم عثرنا على أم ردينة، وكان هو قربها".