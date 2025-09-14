هربًا من الزواج.. اختفاء عريس قبل ساعات من زفافه

شهدت منطقة كورانجي في مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان حادثة غريبة بعد اختفاء شاب في يوم زفافه، ما حوّل المناسبة المنتظرة إلى يوم من القلق والخوف لعائلته وأصدقائه.
وكان العريس جهانزيب من المقرر أن يتزوج في 11 سبتمبر الجاري، إلا أن غيابه المفاجئ أثار حالة من الحيرة بين أقاربه وجيرانه.
وقال واثم، شقيق العريس، إن أخاه غادر المنزل نحو الخامسة مساءً متوجهًا إلى صالون قريب لاستكمال التحضيرات النهائية، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أنه ترك هاتفه المحمول في المنزل قبل خروجه، ما ضاعف المخاوف بشأن مصيره.
وتقدمت العائلة ببلاغ رسمي في مركز شرطة زمان تاون، مرجّحة احتمال تعرضه للاختطاف.
من جانبه، أوضح ضابط الشرطة نفيصور رحمن أن الأجهزة الأمنية على اتصال دائم مع العائلة، وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة، رغم عدم التوصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لصحيفة ذا نيشن الباكستانية، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن العريس ربما لم يكن يرغب في إتمام الزواج، ما يفتح الباب أمام فرضية اختبائه طوعًا لتجنّب عقد القران.