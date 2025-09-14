هربًا من الزواج.. اختفاء عريس قبل ساعات من زفافه

وقال واثم، شقيق العريس، إن أخاه غادر المنزل نحو الخامسة مساءً متوجهًا إلى صالون قريب لاستكمال التحضيرات النهائية، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أنه ترك هاتفه المحمول في المنزل قبل خروجه، ما ضاعف المخاوف بشأن مصيره.