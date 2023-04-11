في الذكرى العشرين لسقوط النظام.. لماذا غادر صدام حسين بسرعة مطعمًا وسط بغداد؟

ويضيف "ناهي": مصدري الذي التقيته أخيرًا، وهو من الخط الأول في جهاز الاستخبارات، وكان في الإدارة الأمنية المتقدمة وموضع ثقتها، يقول مصدري: "حين كنت أمسك قطاعًا (جزءًا) مهمًا لتأمين العاصمة وسط بغداد، وردني من طريق البريد السري وبتوقيع الرئيس الشخصي، أمر بتعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات، هو خالد سلطان التكريتي، أحد مرافقي الرئيس، وأحد المسؤولين في الجهاز، وتضمّن الكتاب فقرة تحث على إلقاء القبض على الخائن مدير الجهاز الحالي، وقتله إن لزم الأمر في أي مكان تلقونه!".