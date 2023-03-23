بحثٌ غطى 14 دولة: 56% من مسلمي العالم سيزيد إنفاقهم خلال شهر رمضان

يخطط ٥٦% من المستهلكين المسلمين في أنحاء العالم، لزيادة إنفاقهم خلال شهر رمضان؛ حيث يشير ٧٠% منهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة، سببها رفع معدل الإنفاق على التبرعات والأعمال الخيرية خلال الشهر الكريم.
وجاءت نتائج دراسة عالمية قامت بها شركة الأبحاث (TGM Research) العالمية حول سلوك ومشاعر المستهلكين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، والتي غطت 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا كالتالي:
١- يخطط (56%) من المستهلكين المسلمين في أنحاء العالم لزيادة إنفاقهم خلال شهر رمضان، كما كشفت الدراسة، أن معظم المستهلكين يبحثون عن الخصومات والعروض الخاصة.
٢- يعتقد 98% من الذين شملتهم الدراسة أن الصيام يساعدهم على أن يصبحوا أكثر تأدبًا والتزامًا؛ حيث يخطط حوالى 70% من المستطلعين لزيادة العبادة والتبرعات الخيرية خلال الشهر المبارك.
3- تزايد شعبية الوجبات الجاهزة؛ ولا سيما بين العائلات في آسيا؛ حيث يختار 26% منهم طلب الطعام بدلًا من الطهي من الصفر.
4- يؤكد أهمية الحساسية الثقافية والدينية في الانخراط مع العلامات التجارية؛ حيث أشار 82% من المستجيبين إلى أن من الضروري على العلامات التجارية احترام القيم الإسلامية التقليدية.
5- تزايد الوعي بالصحة؛ حيث يخطط 76% من المستطلعين لشراء السلع الصحية والعناية بالصحة خلال شهر رمضان.
6- ارتفاع الوعي بالبيئة أيضًا بين المستهلكين المسلمين؛ حيث يفضل 83% منهم شراء من العلامات التجارية أو المتاجر الذين يقدمون خيارات صديقة للبيئة خاصة بمنتجات رمضان.