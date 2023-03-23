بحثٌ غطى 14 دولة: 56% من مسلمي العالم سيزيد إنفاقهم خلال شهر رمضان

يخطط ٥٦% من المستهلكين المسلمين في أنحاء العالم، لزيادة إنفاقهم خلال شهر رمضان؛ حيث يشير ٧٠% منهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة، سببها رفع معدل الإنفاق على التبرعات والأعمال الخيرية خلال الشهر الكريم.