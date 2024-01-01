بالفيديو.. اللقطات الأولى لزلزال اليابان العملاق وبث مباشر لمتابعة تسونامي

وحسب تليفزيون "ANN News Ch"، فقد وقع الزلزال حوالى الساعة 4:10 مساء أول أيام العام الجديد، في مدينة نوتو بمحافظة إيشيكاوا، وفي منطقة واسعة من منطقة هوكوريكو، بقوة زلزالية بلغت 7 درجات.