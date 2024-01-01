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بالفيديو.. اللقطات الأولى لزلزال اليابان العملاق وبث مباشر لمتابعة تسونامي
بثت وسائل إعلام يابانية، اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين، وبلغت قوته المبدئية 7.4 درجات.
وحسب تليفزيون "ANN News Ch"، فقد وقع الزلزال حوالى الساعة 4:10 مساء أول أيام العام الجديد، في مدينة نوتو بمحافظة إيشيكاوا، وفي منطقة واسعة من منطقة هوكوريكو، بقوة زلزالية بلغت 7 درجات.
وبثت "ANN News Ch" اللقطات الأولى للزلزال، في مشهد واسع من مدينة نوتو، ومشهد آخر داخل أحد المكاتب والذي بدا خاليًا في يوم إجازة، عدا تواجد موظفي الأمن.
وفي الساعة 4:22 مساءً، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن تحذير من تسونامي كبير في نوتو بمحافظة إيشيكاوا.
ووضعت كاميرات المراقبة على الشواطئ في نوتو لمراقبة وصول الموجات العملاقة.