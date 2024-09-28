بالفيديو: "الحسيني" تنبأ باغتيال "نصر الله" ومقايضة إيران رأسه قبل الحادث بيومين.. وهذا ما قاله بعد مقتله

أعاد قطاع عريض من رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول ومشاركة مقطع فيديو للأمين العام للمجلس الإسلامي العربي يؤكد فيه تخلي إيران عن حسن نصر الله، ومقايضتها حياته مقابل الاعتراف بها كدولة نووية، وذلك قبل مقتله بيومين.
وفي المقطع المتداول لمحمد علي الحسيني خلال لقائه مع قناة "العربية"، الذي بُث قبل مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني بيومين، قال "الحسيني": "إذا لم يكن يعلم السيد حسن نصر الله، فليعلم أنه تم بيعه ورأسه ضمن البيعة، مقابل الاعتراف بإيران كقوة نووية".
ولفت "الحسيني" على صفحته بمنصة "إكس" عقب تأكيد مقتل "نصر الله" إلى أنه لطالما حذره من مغبة الالتصاق بإيران، والتخلي عن عروبته، ما يمكن أن يورد لبنان واللبنانيين التهلكة، مشيرًا إلى أن طريقة اغتياله تعد درسًا لكل من تخلى عن وطنه وعروبته لمصلحة أمة أخرى.
وقال: "بدأنا معًا، وسرنا معًا، وحررنا الجنوب معًا، وانتصرنا معًا، ولكن فرقنا الولاء، بقيت أنا مع العروبة والأمة في الحضن العربي الوفي، ومع الأمان قرب الأشقاء العرب، ومع اليقين الوفاء العربي، وأنت ذهبت بعد التحرير إلى الحضن الإيراني، ومنحتهم الولاء المطلق والطاعة العمياء، ووضعت نفسك بخدمتهم وما قصرت، فتخلوا عنك وتاجروا فيك، في وقت يحتضنني العرب جريًا على عادتهم في المروءة والوفاء".
مضيفًا: "نصحتك مرارًا وتكرارًا وقلت لك انتبه، كي لا تقول لاحقًا لو كنت أعلم، وحذرتك مما سيأتي عليك وعلى اللبنانيين من تدمير وتهلكة، وقلت اللهم إني بلغت، فقد كان واجبي الشرعي أن أحذرك وأنبهك وقلت لك يمكن التوبة والعودة".
وتابع: "هذا درس لكل من تخلى عن وطنه وعروبته وأمته لمصلحة أمة أخرى، ودرس لكل من أخطأ في الولاء لغير أهله وأشقائه".