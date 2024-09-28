بالفيديو: "الحسيني" تنبأ باغتيال "نصر الله" ومقايضة إيران رأسه قبل الحادث بيومين.. وهذا ما قاله بعد مقتله

وقال: "بدأنا معًا، وسرنا معًا، وحررنا الجنوب معًا، وانتصرنا معًا، ولكن فرقنا الولاء، بقيت أنا مع العروبة والأمة في الحضن العربي الوفي، ومع الأمان قرب الأشقاء العرب، ومع اليقين الوفاء العربي، وأنت ذهبت بعد التحرير إلى الحضن الإيراني، ومنحتهم الولاء المطلق والطاعة العمياء، ووضعت نفسك بخدمتهم وما قصرت، فتخلوا عنك وتاجروا فيك، في وقت يحتضنني العرب جريًا على عادتهم في المروءة والوفاء".