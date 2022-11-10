من بين 113 دولة.. تقرير: أبرز 10 دول تمتلك عدد نساء أكبر من الرجال

يفوق عدد النساء عدد الرجال في بيلاروسيا بنسبة تبلغ 53.44% مقابل 46.56%؛ بسبب إدمان الكحول والسمنة والتدخين؛ حيث تتمتع بيلاروسيا بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الكحول في العالم، بالإضافة إلى ارتباط السمنة ببعض المشاكل الصحية؛ مثل أمراض القلب والسكري، كما يدخن العديد من الرجال في بيلاروسيا السجائر التي تزيد من خطر تعرضهم لمشاكل صحية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجل حوالى 70 عامًا، بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة 79 عامًا تقريبًا.