من بين 113 دولة.. تقرير: أبرز 10 دول تمتلك عدد نساء أكبر من الرجال

كشف تقرير نشرته مجلة "سيدتي" على موقعها، عن أبرز 10 دول تمتلك عدد نساء أكبر من الرجال؛ وذلك من بين 113 دولة حول العالم يزيد فيها عدد النساء عن الرجال.
وحسب التقرير، يؤثر الاختلال في نوع البشر على المجتمع والبلد ككل؛ فإن معرفة عدد الرجال والنساء الذين يعيشون في دولة ما؛ يسمح بالتوزيع العادل للموارد لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص الموارد، وتعمل البيانات الإنسانية كأساس للبحث في أسباب عدم التوازن وعوامل التخفيف المحتملة التي يمكن أن تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين.
ووفقًا لموقع (world population review)، هناك حوالى 113 دولة في العالم يفوق فيها عدد النساء عدد الرجال، وفي بعض الحالات يكون الاختلاف ضئيلًا لا يتجاوز بضع مئات فقط، ولكن في حالات أخرى يتجاوز العدد الآلاف أو حتى عشرات الآلاف.
ويرصد التقرير قائمة بأبرز 10 دول يتفوق فيها عدد النساء على الرجال والسبب وراء ذلك:
يبلغ عدد سكان نيبال حوالى 29 مليون نسمة، وتبلغ نسبة النساء حوالى 54.19%؛ مما يعني أن نيبال لديها واحدة من أعلى نِسَب النساء إلى الرجال في العالم. ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن النساء لديهن متوسط عمر أعلى من الرجال، وتعد الهجرة إلى الخارج سببًا آخر لارتفاع عدد النساء في نيبال؛ حيث يغادر العديد من الرجال النيباليين البلاد؛ بحثًا عن حياة أفضل.
تتفوق لاتفيا أيضًا في عدد النساء مقارنة بالرجال؛ حيث إن 53.12% من السكان هم من الإناث؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل وفيات الذكور في وقت مبكر؛ بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع معدل الحوادث والانتحار وانتشار التدخين وشرب الكحول.
تبلغ نسبة النساء في ليتوانيا 53.71%، وهذا يعني أن الرجال يشكلون 46.29% من السكان، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النساء يعشن لفترة أطول من الرجال؛ حيث يبلغ متوسط عمر المرأة في ليتوانيا 81 عامًا، بينما يبلغ متوسط العمر للرجال 70 عامًا فقط.
يفوق عدد النساء في أوكرانيا عدد الرجال؛ حيث تبلغ نسبة النساء في أوكرانيا 53.67%، ويرجع ذلك إلى وفاة الكثير من الرجال خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تسد الفجوة في الأعوام اللاحقة.
في روسيا، يفوق عدد النساء عدد الرجال بهامش كبير يبلغ 53.65% إلى 46.35% على التوالي، ويرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك نمط الحياة وأحداث الحرب العالمية الثانية أيضًا.
يشار أيضًا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان من أكثر الأنظمة وحشية في التاريخ؛ حيث قتل الملايين وأرسل العديد إلى معسكرات العمل؛ وهو ما كان له تأثير عميق على التركيبة السكانية للبلاد، وكان الرجال أكثر عرضة للقتل في الحرب أو إرسالهم إلى السجن؛ لذلك ارتفعت نسبة النساء مقارنة بالرجال.
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تبنى العديد من الروسيين أساليب الحياة الغربية التي تَضمنت العمل لساعات طويلة وتناول الكحوليات بكثرة، وأثرت هذه العادات على الرجال الذين أصبح لديهم متوسط عمر أقصر من الإناث.
يفوق عدد النساء عدد الرجال في بيلاروسيا بنسبة تبلغ 53.44% مقابل 46.56%؛ بسبب إدمان الكحول والسمنة والتدخين؛ حيث تتمتع بيلاروسيا بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الكحول في العالم، بالإضافة إلى ارتباط السمنة ببعض المشاكل الصحية؛ مثل أمراض القلب والسكري، كما يدخن العديد من الرجال في بيلاروسيا السجائر التي تزيد من خطر تعرضهم لمشاكل صحية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجل حوالى 70 عامًا، بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة 79 عامًا تقريبًا.
يبلغ عدد سكان السلفادور حوالى 6.5 ملايين نسمة، ويفوق عدد السكان الإناث عدد الذكور بنحو 400 ألف بمعدل 53.19%، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الرجال الذين هاجروا إلى بلدان أخرى؛ بحثًا عن العمل، وغالبية الرجال المتبقين إما من كبار السن أو الأطفال.
تتفوق النساء أيضًا في العدد في أرمينيا مقارنة بعدد الرجال بنسبة 52.97%، ويرجع ذلك إلى هجرة الرجال. وتمتلك أرمينيا تاريخًا طويلًا من الهجرة؛ لا سيما خلال الفترة السوفيتية، وقد أدى ذلك إلى اختلال كبير في التوازن بين الجنسين في البلاد.
تُعد البرتغال واحدةً من الدول التي يفوق فيها عدد النساء عدد الرجال، ووفقًا لأحدث بيانات التعداد السكاني، تشكل النساء 52.69% والرجال 47.31%. وربما يرجع السبب وراء ذلك إلى مغادرة العديد من الرجال البرتغاليين البلاد للعثور على عمل في مكان آخر أثناء الأزمة الاقتصادية في البرتغال، ولم يعد الكثير منهم حتى الآن، بالإضافة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للرجال الذي يبلغ 78 عامًا مقارنة بمتوسط العمر المتوقع للمرأة البالغ 84 عامًا.
خلال النصف الأول من القرن العشرين، كانت إستونيا عالقة وسط قوتين عالميتين؛ وهما الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية؛ ونتيجة لذلك تم تجنيد العديد من الرجال الإستونيين في الخدمة العسكرية، وفقدوا حياتهم في حروب مختلفة، وتسبب ذلك في حدوث اختلال كبير في التوازن السكاني؛ حيث زاد عدد النساء على عدد الرجال، وينقسم السكان بنسبة 52.62% من النساء إلى 47.38% من الرجال.