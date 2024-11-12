الصين تُطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرصد انبعاثات الميثان

وانطلق الصاروخ -وفقاً لوكالة الأنباء الصينية-، اليوم، من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب الصين، حيث أرسل 15 قمراً اصطناعياً، منها أقمار اصطناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" وسلسلة "يونياو-1" وسلسلة "شيقوانغ-1" وقمر اصطناعي للاستشعار عن بُعد لسلطنة عُمان، إلى مداراتها المقررة.