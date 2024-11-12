الصين تُطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرصد انبعاثات الميثان

أطلقت الصين الصاروخ الحامل التجاري "ليجيان-1 واي 5" حاملاً على متنه 15 قمراً اصطناعياً، بما في ذلك القمر الاصطناعي "شيقوانغ-1 04"، الذي يعدّ أول قمر اصطناعي تجاري عالي الدقة؛ لرصد الميثان في الصين.
وانطلق الصاروخ -وفقاً لوكالة الأنباء الصينية-، اليوم، من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب الصين، حيث أرسل 15 قمراً اصطناعياً، منها أقمار اصطناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" وسلسلة "يونياو-1" وسلسلة "شيقوانغ-1" وقمر اصطناعي للاستشعار عن بُعد لسلطنة عُمان، إلى مداراتها المقررة.
ووفقاً لمطوّر القمر الاصطناعي شركة "شيوبم سبيس"، وهي شركة "فضاء تجارية" أنشأها معهد "شيآن للبصريات والميكانيكا الدقيقة" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، فإن القمر الاصطناعي مجهزٌ بكاميرا ميثان وكاميرا كلوروفيل وكاميرا متعدّدة الأطياف.
وللقمر الاصطناعي وظائف متعدّدة، مثل رصد انبعاثات الميثان، وتتبع اتجاهاتها، وتحديد مصادر الكربون، وتقييم القدرة على تحييد الكربون.