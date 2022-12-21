احتفال ميسي بكأس العالم أكثر المنشورات شعبية على إنستجرام منذ تأسيسه

لم يدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ فقط بحصوله على كأس العالم لكرة القدم؛ بل دخله أيضًا بحصده لقب أكثر منشور شعبية في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي كانت خاصة بصورة احتفاله برفعه كأس العالم.
وباتت صورة احتفال ميسي بكأس العالم التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، الأكثر إعجابًا في تاريخ المنصة؛ ليضيف النجم الأرجتيني رقمًا قياسيًّا آخر لسيرته الذاتية.
ونشر ميسي صورة له وزملائه يحتفلون بعد فوزهم بكأس العالم، وحصل المنشور على أكثر من 66 مليون إعجاب.
وتفوقت الصورة على الرقم القياسي السابق، وهو صورة مخزّنة لبيضة، والتي كانت في المركز الأول أوائل عام 2019، ولديها حاليًا 57.3 مليون إعجاب.
ويحتل حاليًا مهاجم باريس سان جيرمان المركز الثامن من أفضل 20 شخصية مؤثرة على إنستجرام، كما يعتبر ميسي أيضًا ثاني أكثر الأشخاص متابعة على المنصة مع 404 ملايين متابع، ويحتوي الحساب الرسمي الخاص به على أكبر عدد من المتابعين بشكل عام، ولا يتقدم عليه سوى منافسه القديم كريستيانو رونالدو مع 520 مليون متابع.