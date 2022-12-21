احتفال ميسي بكأس العالم أكثر المنشورات شعبية على إنستجرام منذ تأسيسه

ويحتل حاليًا مهاجم باريس سان جيرمان المركز الثامن من أفضل 20 شخصية مؤثرة على إنستجرام، كما يعتبر ميسي أيضًا ثاني أكثر الأشخاص متابعة على المنصة مع 404 ملايين متابع، ويحتوي الحساب الرسمي الخاص به على أكبر عدد من المتابعين بشكل عام، ولا يتقدم عليه سوى منافسه القديم كريستيانو رونالدو مع 520 مليون متابع.